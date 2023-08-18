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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Synopsys на китайском рынке выросла на 60% даже в условиях санкций
Теперь она формирует пятую часть всей выручки компании.

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По информации Bloomberg, поставщик программного обеспечения для разработки чипов Synopsys в прошлом квартале увеличил выручку на китайском рынке на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и теперь она достигает 20% от совокупной. При отсутствии санкций, по словам руководства компании, эта доля могла быть ещё выше, но Synopsys работает в строгом соответствии с правилами экспортного контроля.

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Источник изображения: Synopsys

Спрос на системы искусственного интеллекта подогревает интерес к программному обеспечению для разработки компонентов. Клиенты компании не могут выпускать чипы в достаточных количествах, как поясняет руководство Synopsys, поскольку спрос на них постоянно превышает их производственные возможности. Очевидно, что и продажи специализированного программного обеспечения в таких условиях будут только расти.

#полупроводники #китай #санкции #synopsys
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