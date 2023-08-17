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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Слабый спрос в Китае и США обвалит поставки смартфонов до минимума с 2014 года
До 1,15 млрд штук.

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По информации агентства Bloomberg, которое ссылается на прогнозы Counterpoint Research, по итогам текущего года объёмы поставок смартфонов сократятся на 6% до 1,15 млрд штук. Это будет самым слабым результатом с 2014 года, и основной причиной падения станет неуверенность покупателей в завтрашнем дне на фоне макроэкономических сложностей.

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Источник изображения: Apple

Что характерно, слабости спроса на смартфоны будет способствовать не только медленное восстановление китайской экономики после прошлогодних локдаунов, но и поведение американских потребителей, которые тоже не спешат обновлять смартфоны. В Северной Америке, например, средние сроки эксплуатации одного мобильного устройства уже достигли максимальных исторических значений. Подобная проблема характерна и для всего мирового рынка смартфонов в целом.

К слову, как утверждают эксперты, Apple даже в таких условиях чувствует себя неплохо. У неё имеется армия лояльных покупателей, насчитывающая сотни миллионов человек. В Северной Америке, например, достаточно велика доля тех пользователей продукции, чьи смартфоны относятся к поколению iPhone 12, и часть из них не будет против перейти на iPhone 15 осенью этого года.

#смартфоны #аналитика #apple #iphone #counterpoint research
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