Лишние $2,2 млрд на дороге не валяются.

Наши постоянные читатели могут помнить, как в 2012 году крупные клиенты ASML буквально «всем миром» помогали компании освоить производство литографических сканеров, позволяющих работать со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением. В дальнейшем такое оборудование потребовалось участникам рынка для выпуска чипов по технологиям, близким к 7-нм и более «тонким». Крупными пакетами акций ASML тогда обзавелись Samsung, TSMC и Intel, причём на последнюю пришлась основная часть всей финансовой нагрузки. По иронии судьбы, практическими результатами своих инвестиций Intel из этой троицы смогла воспользоваться позже остальных, поскольку задержалась с внедрением EUV-литографии в серийном производстве до текущего года.

Как отмечает Business Korea, по примеру остальных участников этой инвестиционной программы, Samsung Electronics постепенно сокращала свою долю в капитале ASML. Если в 2012 году она достигала 3%, то в 2016 году была сокращена до 1,6%. Во втором квартале текущего года доля Samsung уменьшилась до 0,7%, и продажа 3,5 млн акций ASML позволила корейской компании выручить около $2,2 млрд.

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Источник изображения: Samsung Electronics, Business Korea

Кстати, даже без учёта способности Samsung в итоге приступить к закупкам EUV-сканеров ASML, затея с выкупом акций этого поставщика оборудования всё равно обеспечила финансовую выгоду, поскольку за прошедшее время с момента первой сделки акции европейского производителя выросли в цене почти в десять раз.