Как тебе такое, Илон Маск?

В начале июля стало известно о намерениях властей КНР ввести более жёсткое регулирование в сфере экспорта германия и галлия в недружественные страны, новые ограничения вступили в силу 1 августа. Как сообщает Bloomberg, некоторые китайские экспортёры этих востребованных за пределами страны металлов уже подали заявки на получение экспортных лицензий, но процесс их выдачи растянется на несколько недель. Всё это привело к снижению экспорта галлия из Китая, и цены на этот металл с момента появления первой информации об ограничительных мерах выросли более чем в полтора раза.

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Источник изображения: Bloomberg

КНР хоть и не является крупнейшим добытчиком галлия, сосредоточила на своей территории до 94% мощностей по его переработке, а потому может считаться фактически монополистом в сфере поставок готового сырья. Стоимость килограмма галлия выросла к 9 августа до $400, что является максимальным значением с середины октября прошлого года. В прошлом году Китай отправил на экспорт от 80 до 90 тонн галлия и 50 тонн оксида галлия, всего на территории страны было переработано 290 тонн данных химических элементов.