Бедная TSMC, все стремятся её подвинуть.

Издание CRN привело высказывания руководства Intel «по горячим следам» после вчерашних известий о вынужденном отказе от покупки компании Tower Semiconductor. Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) счёл нужным заявить, что в компании прониклись большим уважением к Tower Semiconductor, и в случае появления возможности углубить сотрудничество с ней обязательно таким шансом воспользуются.

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Источник изображения: Intel

Старший вице-президент Стюарт Пэнн (Stuart Pann), который в Intel курирует контрактное производство, подчеркнул, что за последнее время компания существенно продвинулась по направлению к поставленной ранее цели стать вторым в мире контрактным производителем чипов до конца текущего десятилетия. Преимуществом Intel перед конкурентами он считает наличие открытой экосистемы, позволяющей сочетать использование чиплетов, передовых методов упаковки и современного программного обеспечения. Это уже не просто традиционная обработка кремниевых пластин, как пояснил представитель компании.

Уместно будет напомнить, что Samsung Electronics тоже демонстрирует амбиции с точки зрения укрепления своих позиций на рынке контрактного производства чипов. Она не мелочится и планирует до конца десятилетия занять первое место в рейтинге профильных компаний. Сейчас этот пост занимает TSMC. Если планам Intel и Samsung по отдельности суждено сбыться, то TSMC в этом сценарии опустится на третье место, но очевидно, что она не собирается сдаваться и отставать.