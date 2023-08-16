Поскольку субсидий от правительства США компания до сих пор не видит.

Уже год прошёл с момента подписания президентом США так называемого «Закона о чипах», который предусматривает выделение до $39 млрд субсидий на строительство на территории страны предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов сроком на пять лет. Именно власти США склонили TSMC к строительству в штате Аризона двух предприятий по контрактному выпуску чипов с использованием 4-нм и 3-нм технологии. Компания уже вынуждена растянуть сроки введения в строй первого из этих предприятий, поскольку сейчас для монтажа технологического оборудования ей банально не хватает квалифицированных рабочих.

Как отмечает DigiTimes, для TSMC вся эта инициатива вообще может оказаться убыточной. Руководство компании неоднократно повторяло, что выпуск чипов на территории США будет как минимум в полтора раза дороже, чем на Тайване, а расходы на строительство будут в пять раз выше, поэтому без государственных субсидий такой проект себя не окупит.

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Источник изображения: Financial Times

Между тем, как поясняет тайваньский источник, власти США до сих пор не приступили к распределению субсидий между соискателями, а их набралась не одна сотня. Напомним, TSMC свои затраты на возведение двух предприятий в Аризоне оценивает в $40 млрд, и это уже больше суммы, которую власти США выделят на всех желающих получить субсидии. Вряд ли чиновники «обидят» местную компанию Intel, которая в строительство своих предприятий тоже вложила не один десяток миллиардов долларов, и уже заручилась заказами на выпуск чипов для оборонных корпораций Boeing и Northrop Grumman. Для TSMC ситуация усугубляется ещё и тем, что потенциальные клиенты в лице AMD и NVIDIA хоть и одобрили идею строительства предприятий в Аризоне, своё одобрение авансовыми платежами пока не подкрепили. Словом, строительство предприятий в США может превратиться для TSMC в авантюру с серьёзными убытками.