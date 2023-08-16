Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
CATL представила аккумуляторы с быстрой зарядкой: 400 км хода за 10 минут
В электромобилях они пропишутся уже в первом квартале следующего года.

реклама

По данным SNE Research, как минимум каждый третий продаваемый в мире электромобиль оснащается тяговыми аккумуляторами китайской марки CATL, поэтому ради удержания своих позиций одноимённая компания вынуждена постоянно придумывать что-то новенькое. В частности, как сообщает Bloomberg, на этой неделе она представила семейство LFP-батарей Shenxing, которое будет позволять восполнить до 400 км запаса хода за десять минут. Показатель хоть и не рекордный для рынка, с учётом масштабов бизнеса внушает надежду на скорое решение проблем с зависимостью автопутешественников от зарядных станций при использовании электромобилей.

реклама

Источник изображения: CATL

Выпуск аккумуляторов нового поколения, которые в полностью заряженном состоянии обеспечат пробег до 700 км, CATL наладит к концу текущего года, а в первом квартале следующего на рынке появятся первые электромобили, использующие батареи нового семейства. Правда, имена своих клиентов на этом направлении CATL пока раскрыть не торопится. Сообщается, что в условиях экстремальных температур новые батареи будут вести себя лучше, чем обычные LFP-предшественники. По всей видимости, речь идёт о способности сохранять больше остаточного заряда на морозе.

#электромобили #китайские производители #аккумуляторы #catl #lfp
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайская марка Zeekr готова бросить вызов электрическому спорткару Tesla Model S Plaid
Японские власти хотят предоставить отечественным производителям чипов и аккумуляторов налоговые льготы
Китайские компании за пять лет увеличили расходы на исследования в 2,6 раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
59
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
10
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
1
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
14
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Phenom II X4 - работа над ошибками
74
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
6
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+

Сейчас обсуждают

Megagad
13:16
спец-сфот - да. Но вот игры пашут по старинке(особенно сони-клоны) - один-два основных и несколько "зависимых" потоков расчёта. Спасибо консолям! Плюс - современые игры до сих пор слабо пользуют более...
Phenom II X4 - работа над ошибками
Truth Seeker
13:15
Ну не сказал бы, когда военные РФ отступали из под Изюма, в плен к ВСУ попало много российской бронетехники, включая и танки, причём практически нулевые
Подполковник Кроуфорд: Танки Challenger 2 уязвимы к минам и беспилотникам, аналогично танкам Leopard
Lubitel 32
13:13
Так ведь и гнали то его не от хорошей жизни. Всего то поднять SingleCore который таки при 2.6 делал неиграбельными многие однопоточные игры того времени.
Phenom II X4 - работа над ошибками
eai
13:13
Можно на 100% заряжать. Если не оставлять машину на несколько месяцев без движения с таким зарядом батареи - ничего не будет.
Tesla программно уменьшила запас хода на новых версиях Model S и Model X
Truth Seeker
13:13
И найдут же в итоге
США и Турция ищут пути вывоза украинского зерна минуя Россию
hiveliberty
13:12
Ох уж эти политики США.. Что угодно, лишь бы не договариваться нормально.
США и Турция ищут пути вывоза украинского зерна минуя Россию
Eisbrecher
13:10
Да действительно, всего лишь +30% сверху накидывали. Чего грелось - хз :D
Phenom II X4 - работа над ошибками
Truth Seeker
13:06
Ну если могилизации устраивать, то возможно и хватит, и то не факт
Некоторые премьеры Netflix перенесут на 2024 год
Фларит Наильевич
13:05
Любой танк горит и горит хорошо. Эти поставки западной техники не что иное как отмывание денег англосаксами. Они банально жиреют на войне. А танки ихние говно, и говно уничтожаемое теми же "Корнетами"...
Подполковник Кроуфорд: Танки Challenger 2 уязвимы к минам и беспилотникам, аналогично танкам Leopard
Lubitel 32
13:05
Перестало парить только благодаря АМД которая серьезно повлияла на код DX12 и OpenGL а также в планировщик Windows и кодек h264. Куча патчей на винду правящих работу с ЦП. В коне концов они авторы ин...
Phenom II X4 - работа над ошибками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем