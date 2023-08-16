В электромобилях они пропишутся уже в первом квартале следующего года.

По данным SNE Research, как минимум каждый третий продаваемый в мире электромобиль оснащается тяговыми аккумуляторами китайской марки CATL, поэтому ради удержания своих позиций одноимённая компания вынуждена постоянно придумывать что-то новенькое. В частности, как сообщает Bloomberg, на этой неделе она представила семейство LFP-батарей Shenxing, которое будет позволять восполнить до 400 км запаса хода за десять минут. Показатель хоть и не рекордный для рынка, с учётом масштабов бизнеса внушает надежду на скорое решение проблем с зависимостью автопутешественников от зарядных станций при использовании электромобилей.

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Источник изображения: CATL

Выпуск аккумуляторов нового поколения, которые в полностью заряженном состоянии обеспечат пробег до 700 км, CATL наладит к концу текущего года, а в первом квартале следующего на рынке появятся первые электромобили, использующие батареи нового семейства. Правда, имена своих клиентов на этом направлении CATL пока раскрыть не торопится. Сообщается, что в условиях экстремальных температур новые батареи будут вести себя лучше, чем обычные LFP-предшественники. По всей видимости, речь идёт о способности сохранять больше остаточного заряда на морозе.