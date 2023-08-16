Просто так, потому что продажи падают.

Обсуждавшееся вчера снижение цен на электромобили Tesla Model S и Model X в США сопровождалось сокращением запаса хода на 21%, то сегодня агентство Reuters сообщило о снижении стоимости этих моделей в Китае на 6,9% без сопутствующего ухудшения потребительских качеств машин. Обе модели Tesla в КНР импортируются, а потому не могут похвастаться доступными ценами. Например, даже после снижения цен Tesla Model S в Китае стоит более $103 000. На местном рынке у неё полно гораздо более богато оснащённых конкурентов, которые чаще всего при этом ещё и заметно дешевле.

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Источник изображения: Tesla

Ради сохранения своих позиций на китайском рынке Tesla готова жертвовать прибылью при реализации импортируемых из США электромобилей. Правда, в мировом масштабе Model S и Model X составляют буквально несколько процентов продаж машин марки Tesla, поэтому существенной погоды с точки зрения размера выручки на китайском рынке они не делают, поэтому снижение цен должно иметь в большей степени имиджевые последствия, а не реальный экономический эффект.