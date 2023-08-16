Ещё до анонса новых смартфонов.

К концу марта текущего года Apple удалось увеличить долю собираемых в Индии смартфонов до 7% своих объёмов продаж, а выручка от их реализации за предшествующие 12 месяцев утроилась до $7 млрд, в апреле на территории страны появились два первых официальных фирменных магазина. Как отмечает Bloomberg, важность местного рынка подчёркивается и тем фактом, что на предприятии Foxconn в южном штате Тамилнад уже стартовала сборка новейших iPhone 15 для реализации внутри страны сразу после начала продаж.

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Источник изображения: Apple

В прошлом году выпуск iPhone 14 был налажен в Индии с задержкой в несколько недель, в этом году запуск сборки iPhone 15 в этой стране отстал от китайского ещё меньше. До этого разрыв составлял от шести до девяти месяцев. Объёмы выпуска iPhone 15 в Индии пока будут незначительными, поскольку основную часть компонентов для их производства по-прежнему приходится импортировать. В прошлом квартале Apple удалось увеличить выручку от реализации iPhone в Индии на десятки процентов до рекордной величины, которая на квартальном отчёте не уточнялась.