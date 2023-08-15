Baidu и Apollo, по ожиданиям компании, будут заниматься такой деятельностью не так интенсивно, как хотелось бы.

Издание South China Morning Post со ссылкой на собственные информированные источники сообщило, что заключённое BYD в марте прошлого года соглашение с китайским интернет-гигантом Baidu в сфере использования разработок последнего для автопилота может утратить силу, поскольку крупнейший китайский производитель гибридов и электромобилей намерен двигаться в направлении поставленной цели самостоятельно.

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Источник изображения: Bloomberg

Как поясняют источники, BYD смущает тот факт, что внутри Baidu в последнее время фокус разработок сместился на технологии генеративного искусственного интеллекта, и разработки в сфере автопилота на транспорте, которыми занимается дочерняя компания Apollo, в итоге могут пострадать. К слову, Apollo уже эксплуатирует в нескольких крупных городах Китая автоматические такси без водителя за рулём, и даже взимает за такие поездки плату с клиентов, но данный режим работы сервиса всё равно считается масштабным тестированием.

Похоже, что нацеленная на свержение с поста крупнейшего производителя электромобилей в мире компании Tesla китайская BYD собирается продвигаться в разработке своего автопилота быстрее, чем это может предложить Apollo, а потому предпочитает сосредоточиться на собственных разработках в этой сфере. Уже по итогам этого года BYD может догнать по количеству выпущенных электромобилей Tesla, хотя в свою статистику китайская компания традиционно добавляет и гибриды.