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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA окажется лидером отрасли по росту выручки во втором квартале
Если её собственный прогноз оправдается.

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Ресурс SemiWiki решил добавить в статистику организации WSTS прогноз NVIDIA по приросту выручки за второй квартал, о результатах которого сама компания отчитается только на следующей неделе. Как ожидает руководство NVIDIA, по сравнению с первым кварталом текущего года выручка должна вырасти на 53% до $11 млрд. Если рассматривать статистику 14 других крупнейших поставщиков чипов под собственной маркой, то NVIDIA во втором квартале окажется лидером по темпам роста выручки. Более того, она окажется на третьем месте по величине выручки, уступая только Intel и Samsung, причём от второго места её будут отделять умеренные $200 млн.

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Источник изображения: SemiWiki

Статистика WSTS в целом позволяет рассчитывать, что выручка компаний полупроводникового сектора завершила снижение и во втором квартале перешла к росту. На втором месте в рейтинге по темпам прироста выручки оказалась компания SK hynix, нарастившая её по итогам квартала на 39%. Казалось бы, это выбивается из общей тенденции на рынке памяти, но SK hynix является крупнейшим поставщиком микросхем HBM3 для нужд NVIDIA. Эти чипы используются в ускорителях вычислений NVIDIA, спрос на которые и поднял выручку обеих компаний.

#nvidia #аналитика #финансы #sk hynix
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