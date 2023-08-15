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По информации Financial Times, ссылающейся на комментарии анонимных отраслевых источников, по итогам текущего года TSMC сможет выпустить для NVIDIA не более 550 000 ускорителей вычислений H100, и основная их часть будет направлена в США для нужд местных компаний. Это не мешает китайским и арабским разработчикам закупать данные ускорители тысячами штук, как поясняет издание. По крайней мере, власти Саудовской Аравии и ОАЭ помогают отечественным разработчикам систем искусственного интеллекта приобретать современные ускорители вычислений NVIDIA, стоимость каждого из которых достигает $40 000.
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Китайские специалисты находят себе работу и в странах Ближнего Востока, поскольку в США им не рады на фоне обострения политического противостояния с КНР. Власти ОАЭ и Саудовской Аравии также пытались выйти на представителей западных стартапов в сфере ИИ, чтобы получить доступ к их кадровому ресурсу и технологиям в обмен на щедрую финансовую подпитку. Надо сказать, что среди представителей западных бизнес-кругов к инициативам ближневосточных инвесторов имеется некоторое настороженное отношение, поскольку принято считать, что арабские страны ущемляют права человека, когда дело касается разного рода меньшинств.