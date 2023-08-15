И за ними уже выстроилась очередь даже на Ближнем Востоке.

По информации Financial Times, ссылающейся на комментарии анонимных отраслевых источников, по итогам текущего года TSMC сможет выпустить для NVIDIA не более 550 000 ускорителей вычислений H100, и основная их часть будет направлена в США для нужд местных компаний. Это не мешает китайским и арабским разработчикам закупать данные ускорители тысячами штук, как поясняет издание. По крайней мере, власти Саудовской Аравии и ОАЭ помогают отечественным разработчикам систем искусственного интеллекта приобретать современные ускорители вычислений NVIDIA, стоимость каждого из которых достигает $40 000.

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Источник изображения: NVIDIA

Китайские специалисты находят себе работу и в странах Ближнего Востока, поскольку в США им не рады на фоне обострения политического противостояния с КНР. Власти ОАЭ и Саудовской Аравии также пытались выйти на представителей западных стартапов в сфере ИИ, чтобы получить доступ к их кадровому ресурсу и технологиям в обмен на щедрую финансовую подпитку. Надо сказать, что среди представителей западных бизнес-кругов к инициативам ближневосточных инвесторов имеется некоторое настороженное отношение, поскольку принято считать, что арабские страны ущемляют права человека, когда дело касается разного рода меньшинств.