Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel и Synopsys будут сотрудничать при создании средств разработки чипов, выпускаемых по техпроцессу 18A
Это упростит для Intel выход на контрактный рынок.

реклама

По информации Reuters, на этой неделе провайдер средств разработки полупроводниковых компонентов Synopsys и корпорация Intel объявили о сотрудничестве. Клиенты последней смогут использовать средства проектирования Synopsys при создании своих компонентов, выпускаемых по техпроцессам Intel 3 и Intel 18A. Данное сотрудничество важно в том контексте, что исторически Intel опиралась на собственные средства и методики проектирования чипов, но выход на контрактный рынок потребовал некоторой унификации с применяемыми в отрасли решениями.

реклама

Источник изображения: AiThority

По сути, использование средств Synopsys позволит не только быстрее выводить на рынок новые продукты клиентов Intel, но и косвенно оптимизирует затраты тех из них, кто хотел бы пользоваться услугами конкурентов процессорного гиганта. В этом случае одни и те же проекты будет проще адаптировать к производственным возможностям Intel, TSMC или Samsung. Использование инструментария Synopsys упростит эту задачу.

#intel #полупроводники #tsmc #synopsys
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США стремятся задержать прогресс Китая на уровне 28-нм техпроцесса
Кандидат в президенты Тайваня заявил, что не собирается препятствовать появлению предприятий TSMC за пределами острова
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
42
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
23
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
6
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
26
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
21
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
19
Разрушение плотины Три ущелья в Китае может быть ответом на вторжение на Тайвань
11

Сейчас обсуждают

Александр Архипов
07:38
Вода водой. Хлаоми знаковый бренд, серьезно? Что они сделали? Почему, собственно, Sony должна перестать выпускать Xperia?
Sony продолжает производство смартфонов,несмотря на сильную конкуренцию на рынке мобильных устройств
la4mer2018
07:36
Может ты поспоришь, что мой S100, который я приводил в пример, хуже его недокорпуса продувается? (с) Таки скрин с температурами и сколько вентилей в корпусе ))) На бис, пухленькая ))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Dani Stavin
07:36
Новости из параллельной вселенной..Рубль 100 а правители России говорят что экономика на подъёме. :) Украина вернула за последние дни 18 квадратных километров а пропаганда втирает что Россия "неза...
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
Дмитрий Поздняков
07:36
4070 обычная, зато материнка за 16 к и хдд за 30. автор клоун
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
la4mer2018
07:33
Я серьёзно думаю, что кончится тем, что ты побежишь пить пустырник, жирненькая Шурочка )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
la4mer2018
07:32
Перечитал. Там гроб ТТ и материнка под АМ4. К чему бы это, юродивая? )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
nukemall
07:31
Любят журнашлюхи и говнорепостеры всякую хрень разносить. Какой-то турецкий отставной козы барабанщик на хрен пойми каком сайте что-то написал - и эти пельсемухи радостно понесли. ЗЫ: да, Турция давн...
Офицер НАТО Атламазоглу назвал беспилотники «Ланцет» большой угрозой для ВСУ
la4mer2018
07:30
. Чушь - это покупать полуподвальный китайский хлам за огромные деньги, без драйверов и гарантии. (с) Так мы же нищеброды, а драйвера там стандартные. Вы дурочка-Шурочка ))) 2. Чушь - это когда в Micr...
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Ольга Кубрина
07:28
Нельзя отказывать надо брать
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
Константин Лавренчук
07:26
"СаМРат", говоришь? Убогий
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем