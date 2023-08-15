Это упростит для Intel выход на контрактный рынок.

По информации Reuters, на этой неделе провайдер средств разработки полупроводниковых компонентов Synopsys и корпорация Intel объявили о сотрудничестве. Клиенты последней смогут использовать средства проектирования Synopsys при создании своих компонентов, выпускаемых по техпроцессам Intel 3 и Intel 18A. Данное сотрудничество важно в том контексте, что исторически Intel опиралась на собственные средства и методики проектирования чипов, но выход на контрактный рынок потребовал некоторой унификации с применяемыми в отрасли решениями.

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Источник изображения: AiThority

По сути, использование средств Synopsys позволит не только быстрее выводить на рынок новые продукты клиентов Intel, но и косвенно оптимизирует затраты тех из них, кто хотел бы пользоваться услугами конкурентов процессорного гиганта. В этом случае одни и те же проекты будет проще адаптировать к производственным возможностям Intel, TSMC или Samsung. Использование инструментария Synopsys упростит эту задачу.