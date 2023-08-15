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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Кандидат в президенты Тайваня заявил, что не собирается препятствовать появлению предприятий TSMC за пределами острова
Выборы намечены на январь следующего года.

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Контрактный производитель чипов TSMC важен для тайваньской экономики, поэтому деятельность компании в своих предвыборных выступлениях упоминают кандидаты на пост президента острова, который считается властями КНР частью их территории. По информации Bloomberg, один из фаворитов предвыборной гонки, действующий вице-президент Лай Чин Тэ (Lai Ching-te), заявил об отсутствии у него намерений блокировать строительство предприятий TSMC за пределами Тайваня.

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Источник изображения: Bloomberg

По словам кандидата в президенты Тайваня, инвестиции за пределами острова являются своего рода «благодарностью международному сообществу» и проявлением ответственности со стороны властей острова. Любые инвестиции со стороны TSMC за пределами Тайваня, как считает чиновник, являются расширением экономической мощи острова. На подобные инициативы кандидат смотрит с одобрением. При этом Тайвань должен оставаться основной базой для TSMC, и здесь будут осваиваться и предлагаться самые передовые технологии в сфере производства чипов.

Текущие внешнеполитические процессы, по мнению кандидата в президенты Тайваня, будут способствовать дальнейшему разобщению острова и КНР, но если тайваньские производители смогут укрепить свои позиции на мировом рынке, это пойдёт на пользу национальной экономике. Для этого тайваньским компаниям необходимо расширять своё присутствие за пределами родины.

#полупроводники #tsmc #тайвань
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Он был клоуном в России но стал президентом вна Украине.
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
la4mer2018
07:24
Ну-ка, цитата из статьи про "многопоток", жирненькое трололо ))
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la4mer2018
07:23
Вообще-то, пухлая истеричка, ты тут топила за 10700 ))) Вот выложу я статью про 5800Х 3D, тогда прибегай трясти пухлой попкой, что это берут одни нищеброды )))
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la4mer2018
07:21
А вы реально дурочка. Где я написал, что для Компаса "не хватало" 8 полноценных ядер у Ряженки? ))) Ой, мля, ДЛБ пухлое )))
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la4mer2018
07:19
Где он "задушен", толстенькое трололо? )))
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la4mer2018
07:19
покупать китайский хлам за такую сумму, да ещё и без гарантии. (с) Я же нищеброд, и потому купил "за такую сумму" ))) Вы хоть мелом на манжетах помечайте свои поллюции, как паниковский, а то у вас раз...
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la4mer2018
07:17
Прикройтесь крышкой и не булькайте, если "слилось" )))
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la4mer2018
07:16
Так не орите, баба Шура, что некоторые, у которых "нет денег" почему-то покупают "дорогой хлам", вместо того, чтою купить дешевый и божественный 10600 ))) Да ещё и убогий корпус, который дороже, чем у...
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