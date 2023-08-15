Выборы намечены на январь следующего года.

Контрактный производитель чипов TSMC важен для тайваньской экономики, поэтому деятельность компании в своих предвыборных выступлениях упоминают кандидаты на пост президента острова, который считается властями КНР частью их территории. По информации Bloomberg, один из фаворитов предвыборной гонки, действующий вице-президент Лай Чин Тэ (Lai Ching-te), заявил об отсутствии у него намерений блокировать строительство предприятий TSMC за пределами Тайваня.

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Источник изображения: Bloomberg

По словам кандидата в президенты Тайваня, инвестиции за пределами острова являются своего рода «благодарностью международному сообществу» и проявлением ответственности со стороны властей острова. Любые инвестиции со стороны TSMC за пределами Тайваня, как считает чиновник, являются расширением экономической мощи острова. На подобные инициативы кандидат смотрит с одобрением. При этом Тайвань должен оставаться основной базой для TSMC, и здесь будут осваиваться и предлагаться самые передовые технологии в сфере производства чипов.

Текущие внешнеполитические процессы, по мнению кандидата в президенты Тайваня, будут способствовать дальнейшему разобщению острова и КНР, но если тайваньские производители смогут укрепить свои позиции на мировом рынке, это пойдёт на пользу национальной экономике. Для этого тайваньским компаниям необходимо расширять своё присутствие за пределами родины.