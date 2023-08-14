Предупреждения типа «снег башка попадёт» станут более наглядными.

По данным Nikkei Asian Review, японская корпорация Hitachi сейчас занимается разработкой системы обучения для рабочих, которая использовала бы генерируемые искусственным интеллектом реалистичные изображения для моделирования различных аварийных ситуаций. Такой виртуальный тренажёр поможет обучать молодые кадры в условиях, когда опытных наставников становится всё меньше в силу естественных демографических причин.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Старение нации является серьёзной проблемой для японской экономики. К 2030 году доля населения старше 65 лет превысит 30%, а дефицит рабочих рук на японском рынке труда к тому времени достигнет 6,44 млн человек. Системы интерактивного обучения типа создаваемой Hitachi позволят повысить качество обучения персонала при дефиците живых наставников. В небольшом помещении площадью 10 квадратных метров на стены будут проецироваться достоверные изображения обстановки на железнодорожных путях после обвала горной породы или интерьера цеха после техногенной катастрофы. Ощущая себя внутри нештатной ситуации, рабочие смогут быстрее усвоить алгоритм действий при авариях. Искусственный интеллект также планируется использовать для поиска решений в масштабе реального времени. Например, персонал электростанции сможет моментально получить от системы инструкции об алгоритмах поиска неисправности при той или иной индикации на пульте управления или дисплее компьютера.