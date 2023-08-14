Лидер мирового рынка буквально загнан в угол.

С начала этого года резкое снижение цен на электромобили Tesla во многих регионах официального присутствия этой марки создало немало проблем для конкурентов, и в Китае они даже попытались достичь с компанией Илона Маска (Elon Musk) некоего «джентельменского соглашения», но эти усилия не помешали Tesla, как отмечает Bloomberg, на этой неделе снизить стоимость двух модификаций Model Y в Китае на $1900. Подешевели средняя и старшая комплектации этого электрического кроссовера, выпускаемые на местном предприятии в Шанхае, но младшую версию китайским клиентам Tesla предлагает на условиях предоставления «бесплатной страховки», которая сама по себе стоит $1100.

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Июльская статистика показала, что объёмы продаж электромобилей Tesla на рынке КНР достигли минимума с начала этого года, тогда как многие конкуренты из числа китайских компаний продемонстрировали рекордные объёмы продаж. Скромный ассортимент моделей и скудное по меркам конкурентов оснащение Tesla и дальше будет пытаться компенсировать низкой ценой, что и доказывается недавними шагами компании.