Гори-гори ясно.

Как повествует The Wall Street Journal, американская компания Nikola Motor была вынуждена отозвать 209 электрических грузовиков Tre BEV, поскольку в их конструкцию закрался дефект, способный вызывать утечку охлаждающей жидкости и самовозгорание. В конце июня у одной из дефектных машин как раз и произошло возгорание. Попытки приписать причину пожара намеренным действиям третьих лиц успеха не имели, поскольку расследование указало на дефект конструкции системы охлаждения тяговой батареи. Аналогичный дефект позже был обнаружен ещё у одного грузовика, стоявшего на территории предприятия Nikola, но до пожара дело не дошло.

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Источник изображения: Reuters

Почти все отзываемые машины находятся либо в эксплуатации у клиентов, либо хранятся на площадках дилеров. В первом случае их разрешается эксплуатировать и дальше, но при условии ежедневной инспекции ненадёжной части конструкции. Компания сейчас разрабатывает процедуру устранения дефекта на местах, чтобы клиентам не пришлось поголовно сдавать грузовики на ремонт производителю. Выпуск новых машин этой модели пока приостановлен. Естественно, на репутации Nikola Motor это скажется не лучшим образом, но страшилки о возгорании Tesla звучат гораздо чаще, и при этом данные электромобили остаются самыми популярными в мире.