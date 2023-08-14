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Новости Hardware Алексей Сычёв
Запреты на злоупотребление играми со стороны детей и подростков в Китае оказались неэффективными
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По данным исследований, проведённых представителями британских и датских академических учреждений, вводимые в КНР запреты на злоупотребление играми со стороны несовершеннолетних граждан пока не приводят к достижению желаемых результатов. Как сообщает South China Morning Post на примере статистики Unity, и более чем 2,4 млрд часов, проведённых за играми китайской аудиторией всех возрастов в период с августа 2019 года по январь 2020 года, более четырёх часов в сутки на протяжении шести дней в неделю уделяли этому занятию от 0,77 до 0,88% пользователей сервиса Unity.

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Источник изображения: NYMetroParents

После введения первых запретов в октябре 2019 года данная пропорция не изменилась, даже чуть выросла. В 2021 году власти КНР ограничили время, доступное для компьютерных игр несовершеннолетним пользователям, тремя часами в неделю. Любители игр начал использовать подложные данные для регистрации учётных записей в онлайн-сервисах, а также заимствовать сами учётные записи у совершеннолетних соотечественников. Сейчас в КНР зреет новая инициатива, которая введёт ограничения на активность малолетних граждан в онлайне и мобильных устройствах, в зависимости от возрастной категории. Лицам младше 8 лет будет разрешено пользоваться смартфонами и планшетами не более 40 минут в день, в категории от 8 до 15 лет ограничение будет установлено на отметке одного часа в день, и только для лиц от 16 до 17 лет лимит поднимут до двух часов в день. Магазины приложений и производители устройств, по замыслу авторов законопроекта, должны будут предусмотреть специальные режимы управления с опцией «родительского контроля».

#игры #китай #родительский контроль
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