Потому что ждать обещанного три года младший из двух миллиардеров не готов.

Как сообщает CNBC, на своей странице в социальной сети Threads, её основатель Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выразил серьёзные сомнения в целесообразности дальнейших переговоров с Илоном Маском (Elon Musk) о проведении боя между ними в категории смешанных единоборств. По мнению главы Threads, чьё появление в сфере социальных сетей само по себе стало одним из катализаторов решения Маска бросить вызов Цукербергу на ринге, глава конкурирующей платформы X не может подтвердить свою решимость провести поединок на практике.

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Источник изображения: Getty Images

Назначать дату поединка, по словам Цукерберга, Маск отказывается. После он ссылается на проблемы со здоровьем, а недавно предложил провести тренировочный бой на заднем дворе дома Цукерберга в Калифорнии, где тот, по слухам, недавно оборудовал профессиональный ринг. Все эти заявления Цукерберг счёл доказательством отсутствия у Маска твёрдых намерений провести встречу на публике, и предложил «двигаться дальше», поскольку у него «есть достаточное количество людей на примете, которые воспринимают спорт серьёзно».