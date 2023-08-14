До выхода акций последней на биржу.

До 2016 года акции Arm торговались на Лондонской фондовой бирже, но затем активы компании были выкуплены за $32 млрд японской корпорацией SoftBank. Годом позже она продала четверть акций Arm учреждённому ею фонду Vision Fund за $8 млрд. Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, в рамках подготовки к IPO компании Arm на фондовой бирже Nasdaq в США, корпорация SoftBank рассчитывает заранее выкупить принадлежащие Vision Fund акции Arm.

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Источник изображения: Arm

Во-первых, это позволит Vision Fund сразу получить все деньги, а не растягивать продажу оставшихся после IPO в её собственности акций на один или два года. Во-вторых, для самой SoftBank это будет выгодно за счёт сохранения более крупного пакета акций Arm, чем в варианте сделки с участием Vision Fund. По сути, SoftBank нужно привлечь около $10 млрд, для этого на биржу нужно выпустить лишь небольшую часть акций Arm, поскольку капитализация последней оценивается в $70 млрд по верху диапазона. Если SoftBank заранее выкупит акции Arm у Vision Fund, то после IPO первая сможет сохранить до 85-90% акций компании Arm в своей собственности.