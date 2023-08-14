Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SoftBank собирается выкупить долю Vision Fund в капитале Arm
До выхода акций последней на биржу.

реклама

До 2016 года акции Arm торговались на Лондонской фондовой бирже, но затем активы компании были выкуплены за $32 млрд японской корпорацией SoftBank. Годом позже она продала четверть акций Arm учреждённому ею фонду Vision Fund за $8 млрд. Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, в рамках подготовки к IPO компании Arm на фондовой бирже Nasdaq в США, корпорация SoftBank рассчитывает заранее выкупить принадлежащие Vision Fund акции Arm.

реклама

Источник изображения: Arm

Во-первых, это позволит Vision Fund сразу получить все деньги, а не растягивать продажу оставшихся после IPO в её собственности акций на один или два года. Во-вторых, для самой SoftBank это будет выгодно за счёт сохранения более крупного пакета акций Arm, чем в варианте сделки с участием Vision Fund. По сути, SoftBank нужно привлечь около $10 млрд, для этого на биржу нужно выпустить лишь небольшую часть акций Arm, поскольку капитализация последней оценивается в $70 млрд по верху диапазона. Если SoftBank заранее выкупит акции Arm у Vision Fund, то после IPO первая сможет сохранить до 85-90% акций компании Arm в своей собственности.

#финансы #arm #акции #softbank #ipo
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В первом полугодии Huawei удалось слегка увеличить выручку
Капитализация NVIDIA за десять лет выросла в 120 раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
16
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
3
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
+
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
38
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
15
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
18
Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат
15

Сейчас обсуждают

ACETON87
06:22
Купянск зачищают ВСУ. Эвакуируют жителей в тыл что бы они не попали в нормальную страну и продолжали дальше мариноваться на Украине. А там глядишь ещё подростков можно будет на фронт отправлять. Вроде...
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
John Pin
05:57
А как же "победа на поле боя", внучки нацистов знатно обосрались.
Шольц: Нужно продолжать переговоры, потому что они лучше всего усиливают давление на Россию
Александр Романцов
05:33
И зачем это все?
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
ChandlerXAAP
05:24
Жоско, я свою 4080 gamingpro брал в свое время за 99999р в магазине на 3 буквы, и то тааак жаба душила, что ппц. А щас уже на 20тыр дороже
Новый укороченный автомат от «Калашников» АК-19 будет использовать патрон НАТО
Alexander Tikhonov
05:23
А что России участвовать в 6-ом поколении, если уже проектирует 7-ое.
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
Вячеслав Эрин
05:12
чет какой то бред. сколько видосов пересмотрел сравнений, 4070 везде лучше 3080 даже 12гб версии, за исключением паре игр, видимо не оптимизированы под 4000. а тут 3080 10гб лучше и напорядок
Radeon RX 7900 GRE быстрее RX 6800 XT и GeForce RTX 4070, но по стоимости кадра может быть не лучшей
Lubitel 32
05:12
Придет время когда уже и при 1080 придется делать обрезание или разрешения рендера или качества текстур. А оно близко. Так как даже игры 2016-2018 требовали уже 1080 на полных настойках 10-12гб видео...
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
Lubitel 32
04:57
готовимся к изоляции уже и от мирового тырнета.
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
Бот_Пригожина_0308
04:40
Странно, какие переговоры о мире, если укроинушка, по их словам, перемогает и Кремль скоро будет разрушен? Нужно просто немного потерпеть и Россия капитулирует.
Шольц: Нужно продолжать переговоры, потому что они лучше всего усиливают давление на Россию
Lubitel 32
04:02
Корпус радует снова своим Лысьва RGB пускай все жарится с подсветкой. Вот реально когда есть Montech AirX и Deepcool Matrex 55 в те же бабки где все намного лучше с охлаждением.
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем