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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США стремятся задержать прогресс Китая на уровне 28-нм техпроцесса
Это считают очевидным представители китайской полупроводниковой промышленности.

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Представители издания South China Morning Post продолжают собирать урожай недовольства представителей китайской полупроводниковой промышленности на полях проходящего в Уси отраслевого мероприятия с участием местных поставщиков литографического оборудования.

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Источник изображения: Shutterstock

Глава китайской компании AMEC, в частности, в своих комментариях сослался на октябрьские экспортные ограничения США, назвав их одним из сильнейших ударов по китайской полупроводниковой промышленности. Истинные намерения властей США, по его мнению, заключаются в удержании китайской полупроводниковой промышленности на уровне развития, соответствующем освоению 28-нм технологии — на пять поколений минимум позади мировой промышленности. В какой-то степени это американским властям сейчас удаётся, как признаёт представитель китайской отрасли, поскольку последняя способна обеспечивать свои потребности в оборудовании за счёт отечественных решений лишь на 15%. Остальное она получает из США, Японии и Нидерландов.

Впрочем, у санкций есть и положительная сторона, по словам главы AMEC. Вынужденные вернуться в Китай специалисты с опытом работы за рубежом теперь помогут создать более совершенное отечественное оборудование для производства чипов.

#полупроводники #литографическое производство #сша #китай #санкции
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