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Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 4090 заняла третье место в Unigine Superposition 1080p Xtreme на частотах 3435/22800 МГц
А центральный процессор Intel Core i9-12900K довольствовался воздушным охлаждением.

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Американский энтузиаст AKM отличился в экстремальном разгоне видеокарты GeForce RTX 4090, которую снабдил резервуаром для жидкого азота и разогнал до 3435/22800 МГц. Другими словами, в ходе эксперимента поднималась преимущественно частота графического процессора. В комбинации с видеокартой работал центральный процессор Intel Core i9-12900K, установленный в материнскую плату ASRock Z690 Aqua OC.

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Источник изображения: HWBot, AKM

Данный процессор охлаждался воздушной системой, его частота ограничилась 5.0 ГГц при активности восьми производительных и восьми экономичных ядер, а вот количество активных потоков достигло 24 штук. В совокупности с разгоном видеокарты этого оказалось достаточно, чтобы занять третье место в абсолютном зачёте Unigine Superposition 1080p Xtreme с результатом 28 947 баллов. Два более высоких результата в статистике HWBot уже подразумевают использование более «свежего» процессора Intel Core i9-13900K и его жидкостное охлаждение.

#экстремальный разгон #geforce rtx 4090 #unigine superposition
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