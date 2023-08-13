Конкуренты подобным похвастать не могут.

Компания NVIDIA ещё не отчиталась о результатах фискального квартала, поскольку её корпоративный календарь имеет небольшое смещение относительно астрономического, но это не помешало ресурсу CNBC обратиться к теме котировок акций данного разработчика графических решений и ускорителей вычислений. Даже снижение курса акций на 10% за последние десять дней не лишило NVIDIA статуса одной из пяти американских компаний, обладающих капитализацией свыше $1 трлн.

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Источник изображения: Getty Images

Авторы исходной публикации сосредоточились на обсуждении капитализации NVIDIA. За десять лет она выросла с $8,4 млрд почти в 120 раз и достигла $1 трлн, тогда как Intel за это время нарастила данный показатель всего на 55%. Даже Tesla, акции которой сделали Илона Маска (Elon Musk) богатейшим человеком мира, за это время выросли в цене только в 25 раз, так что прогресс NVIDIA в этой сфере по-своему уникален. Кстати, личное благосостояние основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) за это время выросло до $38 млрд, но в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg он расположился всего на 33-м месте.

Если в прошлом году на направлении ускорения вычислений выручка NVIDIA достигла $15 млрд, продемонстрировав рост на 41%, то в следующем году она может более чем удвоиться до $31,27 млрд, как считают аналитики по итогам опроса FactSet. В сфере компонентов для систем ИИ компания контролирует более 80% рынка. С другой стороны, некоторые аналитики считают акции NVIDIA сильно переоценёнными, поэтому при малейшей угрозе для динамики роста выручки они могут переходить к падению, как это произошло на этой неделе.