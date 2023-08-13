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Новости Hardware Алексей Сычёв
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
Пока представителей компании рядом не было, за дело взялись фотошпионы.

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Предсерийные экземпляры электрических пикапов Tesla Cybertruck сейчас проходят ходовые испытания, в Калифорнии их особенно много, хотя штаб-квартира компании и предприятие, на котором они будут производиться с этого квартала, расположены в Техасе. Поскольку шансы встретить такой пикап на дорогах Калифорнии гораздо выше, то и разного рода откровения в виде шпионских фотографий должны были поступить именно с этого направления, что в итоге и случилось в выходные, как поясняет ресурс Electrek.

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Источник изображения: Electrek

Один из прототипов Tesla Cybertruck остановился на обочине дороги и не смог самостоятельно продолжить движение. Водитель-испытатель после попыток оживить машину укрыл её тентом и отправился за помощью, но характерные очертания быстро привлекли любопытных очевидцев, и один из них заглянул под днище прототипа, поделившись снимками с указанным выше ресурсом. Плоское днище является атрибутом большинства электромобилей, и Cybertruck в этом отношении мало чем способен удивить, в передней металлической защите была замечена шестиугольная зона перфорации. По всей видимости, здесь расположился динамик для генерации звука движения на низких скоростях, призванного привлекать внимание пешеходов по требованиям закона. Электродвигатели мало шумят, поэтому во многих странах законодательство требует от производителей электромобилей генерировать специальный шум, который предупреждал бы пешеходов о приближении транспортного средства. После достижения более высокой скорости генератор шума автоматически отключается.

Источник изображения: Electrek

Представители Electrek опубликовали достаточно подробный набор снимков, описывающий устройство передней и задней подвески, а также обратились к специалисту по разработке квадроциклов за консультацией. Тот оценил конструкцию подвески Tesla Cybertruck как достаточно простую и надёжную. В составе конструкции был замечен стабилизатор поперечной устойчивости, который призван уменьшать крены кузова на поворотах. Сама подвеска пневматического типа, как гласит описание на сайте производителя, способна увеличивать дорожный просвет на 100 мм и на столько же его уменьшать. Некоторые элементы подвески конкретного экземпляра помечены наклейкой «тестирование в Новой Зеландии». По всей видимости, они были установлены на время испытаний в зимних условиях, куда прототипы недавно направлялись. Поскольку речь идёт о прототипах, не факт, что до конвейера подвеска пикапа доживёт именно в таком виде.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck
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