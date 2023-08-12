Не только за счёт смартфонов.

Китайский гигант Huawei Technologies под гнётом адресных американских санкций находится с 2019 года, и использует любую возможность, чтобы доказать их низкую эффективность. Как сообщает Reuters, в первой половине текущего года Huawei удалось выручить $43 млрд, что на 3,1% больше результата аналогичного периода предыдущего года. Чистая прибыль в годовом сравнении выросла в три раза до $6,4 млрд, а норма прибыли достигла 15%.

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Источник изображения: Reuters

На долю подразделения, выпускающего базовые станции для сетей связи и серверное оборудование, в первом полугодии пришлись $23,1 млрд выручки. На потребительском направлении, которое покрывает и смартфоны, выручка достигла $14,3 млрд. В первом случае наблюдалась стабильность показателей, во втором даже отмечался рост. Во втором квартале доля смартфонов Huawei на домашнем рынке Китая выросла на 76,1%, что позволило руководству компании заявить о близости момента триумфального возвращения в этот сегмент рынка. По слухам, до конца года Huawei получит возможность выпускать смартфоны с поддержкой сетей 5G, которой она лишилась из-за санкций США.