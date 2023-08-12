Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Марк Цукерберг заявил, что сроки боя с Илоном Маском до сих пор не согласованы
Видимо, у последнего появится справка.

реклама

В конце июня, как известно входящие в пятёрку богатейших людей мира Илон Маск (Elon Musk) и Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) решили выяснить отношения на бойцовском ринге, поскольку инициатора встречи, владельца социальной сети X Маска, по всей видимости, раздосадовало появление конкурента в виде основанной Цукербергом платформы Threads. По информации Bloomberg, ссылающейся на заявления Цукерберга, сам он был готов к бою с первого дня, но пока ничего из того, о чём Маск говорил публично, не согласовано, включая и точную дату поединка. Как заверил глава Threads, если общественность и узнает о назначении точной даты боя, то это случится с подачи именно Цукерберга.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Илон Маск развил на словах весьма бурную деятельность вокруг этой инициативы. Он заявил, что организаторами поединка должны выступать благотворительные фонды, управляемые его основными участниками, а сборы от мероприятия должны быть направлены на поддержку ветеранов боевых действий. Принадлежащие соперникам социальные платформы должны будут транслировать поединок, а в качестве места его проведения Маск даже предложил античные сооружения того же Рима, причём добавил, что с властями Италии уже договорился.

Правда, в последние дни данная активность миллиардера сменилась попытками найти основания для отсрочки поединка по состоянию здоровья. Сперва он сообщил, что у него возникли проблемы с шейным отделом позвоночника, а позже добавил, что хирургического вмешательства потребует и лопаточная область спины. На реабилитацию после операции Маску потребуется несколько месяцев, но формально от участия в поединке он не отказывается.

#илон маск #марк цукерберг #поединок
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Neuralink Илона Маска смогла привлечь $280 млн финансирования
Илон Маск готов транслировать свой бой с Марком Цукербергом на платформе X
Илон Маск заявил, что электромобилям Tesla под силу обзавестись разумом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
36
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
13
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
11
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
3
Тестирую старушку GeForce GTX 960 в Baldur’s Gate 3
17
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
9
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
30
Топ-5 игр, в которые можно поиграть с друзьями
2
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
США хотят "отжать" у Китая контроль над редкозёмами через сделку с Монголией по открытому небу
9

Сейчас обсуждают

Трумэн
07:10
Зашел на сайт Интела и посмотрел. В строках Alder и Raptor в столбике Downfall везде стоит Not Affected. Или у тебя своя альтернативная табличка?
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
Александр Дороднов
07:10
если ради игры надо тратить столько денег, то с игрой что-то не так
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
Dce
07:09
При наличии загадочной Intel ME, стоит ли нам переживать из-за таких мелочей...
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
Александр Дороднов
07:06
а я radeon hd 7950 за 11000
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
Владимир Никифоров
06:54
Хохлы всегда судят о людях по себе. Врать, это удел хохлосрани - во вранье рождаются и живут всю жизнь.
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Владимир Никифоров
06:49
Когда - то и про Крымской мост писали - "бред", и про гиперзвук тоже. Но мост есть, а гиперзвук успешно работает по укронацикам! Врать, это удел хохлов. Россия не видит в этом смысла.
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
FelsheR-BAN100909
05:58
Главное чтобы фашистов на украине не було!)) И все будет!
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Нуржан Саржигитов
05:39
Нападение на Нигер это военное вмешательство запада во внутренние дела, запад везде считает своё вмешательство демократией.
Оценена вероятность начала полномасштабной военной интервенции Франции в Нигер
Нуржан Саржигитов
05:31
Чем быстрее уберутся западные военные из Украины тем быстрее наступит мир.
Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
FelsheR-BAN100909
05:30
Причет тут вообще 1050ти? Автор сосудорасширяющего походу переел, когда название статьи сочинял? Теперь разгоны с редактированием биус называется прошивкой в 1050ти?)) Все это можно сделать в MSI Afte...
Прошиваю горячую GTX 960 в холодную GTX 1050ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем