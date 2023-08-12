Видимо, у последнего появится справка.

В конце июня, как известно входящие в пятёрку богатейших людей мира Илон Маск (Elon Musk) и Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) решили выяснить отношения на бойцовском ринге, поскольку инициатора встречи, владельца социальной сети X Маска, по всей видимости, раздосадовало появление конкурента в виде основанной Цукербергом платформы Threads. По информации Bloomberg, ссылающейся на заявления Цукерберга, сам он был готов к бою с первого дня, но пока ничего из того, о чём Маск говорил публично, не согласовано, включая и точную дату поединка. Как заверил глава Threads, если общественность и узнает о назначении точной даты боя, то это случится с подачи именно Цукерберга.

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Источник изображения: Bloomberg

Илон Маск развил на словах весьма бурную деятельность вокруг этой инициативы. Он заявил, что организаторами поединка должны выступать благотворительные фонды, управляемые его основными участниками, а сборы от мероприятия должны быть направлены на поддержку ветеранов боевых действий. Принадлежащие соперникам социальные платформы должны будут транслировать поединок, а в качестве места его проведения Маск даже предложил античные сооружения того же Рима, причём добавил, что с властями Италии уже договорился.

Правда, в последние дни данная активность миллиардера сменилась попытками найти основания для отсрочки поединка по состоянию здоровья. Сперва он сообщил, что у него возникли проблемы с шейным отделом позвоночника, а позже добавил, что хирургического вмешательства потребует и лопаточная область спины. На реабилитацию после операции Маску потребуется несколько месяцев, но формально от участия в поединке он не отказывается.