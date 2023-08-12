Естественно, искусственным.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) к концу каждого года обещает наделить выпускаемые компанией электромобили способностью автоматически передвигаться без вмешательства водителя, ещё с прошлого десятилетия. По поводу задержек от него приходится слышать объяснения вроде «мы продвинулись очень далеко, но последние тысячные доли процента даются нам особенно сложно». В конце этого года, по замыслу Маска, машины Tesla тоже должны обзавестись способностью самостоятельно передвигаться по дорогам США, хотя практически воспользоваться этой функцией будет возможно только при наличии законодательного разрешения.

Как отмечает Electrek, Илон Маск со страниц принадлежащей ему социальной сети X недавно заявил, что специалистам Tesla удалось обнаружить некоторые аспекты так называемого «общего искусственного интеллекта», позволяющего системе поравняться с человеком в способности обучаться и обретать новые функции.

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Источник изображения: Tesla

«У машины есть разум. Не слишком большой, но всё-таки есть», — многозначительно заявил Илон Маск. Следует напомнить, что подобное достижение для Tesla имеет значение и с точки зрения создания человекоподобных роботов Optimus, которые будут обучаться автоматическим действиям на той же программной инфраструктуре, что и автопилот электромобилей.