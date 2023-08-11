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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В третьем квартале объёмы поставок ноутбуков останутся на уровне текущего
А в четвёртом могут даже снизиться на несколько процентов.

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Как поясняют специалисты DigiTimes Research, во втором квартале мировой рынок ноутбуков проявил себя лучше, чем ожидалось, продемонстрировав последовательный рост объёмов поставок на 20,9% и ограничив снижение в годовом сравнении уровнем в 5,5%. При этом эксперты ожидают, что в третьем квартале объёмы поставок ноутбуков сохранятся на уровне текущего квартала, а в четвёртом снизятся на несколько процентов.

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Источник изображения: DigiTimes

Росту поставок во втором квартале способствовала активность клиентов в образовательном сегменте и разного рода акции самих производителей, которые выражались преимущественно в снижении цен на свою продукцию. В третьем квартале таких акций уже не будет, а некоторые клиенты, использующие ноутбуки в образовательных целях, успели совершить покупки во втором квартале, поэтому на последовательный рост объёмов реализации уже рассчитывать будет нельзя. К тому же, после длительного периода затоваривания складов не все производители готовы в третьем квартале выводить на рынок новые модели, которые могли бы привлечь покупателей.

HP Inc. хоть и остаётся формальным лидером рынка, основной рост в своих поставках наблюдала именно во втором квартале, а в третьем они могут последовательно снизиться. Lenovo и Dell могут последовательно увеличить объёмы поставок ноутбуков, причём последняя рассчитывает на образовательный сектор, а также планирует вывести на рынок новые модели. У Apple новые ноутбуки на базе новейших процессоров серии M3 в текущем году не появятся, поэтому в третьем квартале она наверняка столкнётся со снижением спроса на свои изделия. Asustek может рассчитывать на небольшой последовательный прирост поставок за счёт маркетинговых мер продвижения как недорогих моделей, так и дорогих игровых.

#аналитика #ноутбуки
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