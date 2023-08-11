Со следующего фискального года.

По информации Nikkei, на которую ссылается Reuters, японские чиновники сейчас обсуждают инициативу по предоставлению налоговых льгот локальным производителям полупроводниковых компонентов и тяговых аккумуляторов для электромобилей. По их замыслу, такие меры должны повысить конкурентоспособность японской автомобильной и полупроводниковой промышленности, а также способствовать развитию локального производства и снижению зависимости от импорта компонентов.

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Источник изображения: Panasonic

Данные предложения будут обсуждаться парламентом до конца текущего календарного года, и в случае утверждения будут внесены в проект бюджета на следующий фискальный год, который начнётся в апреле. Как уже стало понятно, японские власти готовы предоставлять и субсидии на строительство местных предприятий по выпуску чипов, данными привилегиями уже готовы воспользоваться TSMC и Micron Technology. Корпорация Panasonic также является крупнейшим японским производителем тяговых аккумуляторов, она наверняка будет рада появлению возможности сэкономить на расширении своих производственных мощностей.