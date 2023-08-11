В этом убеждены представители одной маленькой, но очень гордой Audi.

Тот факт, что автопроизводители сейчас стали реже жаловаться на дефицит полупроводниковых компонентов, ещё не говорит о том, что проблема решена окончательно. По информации Reuters, представители марки Audi заявили о необходимости напряжённо работать над её решением на протяжении нескольких последующих лет. Как пояснила глава подразделения закупок немецкой марки Ренате Ваченауэр (Renate Vachenauer) в интервью одной из немецких газет, на строительство предприятий по выпуску чипов уйдут годы и инвестиции в миллиарды долларов.

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Источник изображения: Audi

С этой точки зрения достигнутые властями Германии и Европы договорённости о строительстве предприятий по выпуску чипов с компаниями Intel и TSMC, безусловно, способствуют снижению зависимости немецкого автопрома от внешних поставок комплектующих, но не устраняют её полностью. Как считает представительница Audi, автопроизводители могли бы упростить себе жизнь, если бы сократили номенклатуру закупаемых сейчас чипов — в данный момент она измеряется 8000 наименований. Компании сейчас приходится контролировать стабильность поставок чипов на самых разных этапах, включая склады дистрибьюторов.