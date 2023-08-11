Гонка амбиций развернулась в диапазоне разгона до 100 км/ч менее чем за две секунды.

Ярмарка тщеславия, если так можно выразиться, процветает и в сегменте электромобилей, когда речь заходит о транспортных средствах с рекордными динамическими показателями. Если до сих пор время разгона до 100 км/ч в диапазоне менее 2 секунд предлагала Tesla Model S Plaid, то в этом квартале на конвейер должен встать электрический спорткар Lucid Air Sapphire, который опустит данное значение до 1,89 секунды, хотя при этом будет в два раза дороже своего соперника. По информации Electrek и Reuters, компанию им составит и особая версия электрокара Zeekr 001, получившая индекс FR.

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Источник изображения: Zeekr

Базовая модель выпускается дочерней маркой китайского концерна Geely уже около двух лет, но вскоре она будет дополнена скоростной модификацией Zeekr 001 FR. В продажу новинка поступит до конца года по цене от $138 700 в Китае. Впрочем, в Европе заказы на продукцию Zeekr тоже официально принимаются, не говоря уже о «параллельном импорте» на российском рынке. Пока конкретные характеристики Zeekr 001 FR не разглашаются, но представители компании уже намекнули, что новинка представит угрозу для статуса Tesla Model S Plaid. Не исключено, что китайский спорткар рассчитывает превзойти творение Илона Маска (Elon Musk) если не по времени разгона до 100 км/ч, то хотя бы на гоночной трассе.