Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская марка Zeekr готова бросить вызов электрическому спорткару Tesla Model S Plaid
Гонка амбиций развернулась в диапазоне разгона до 100 км/ч менее чем за две секунды.

реклама

Ярмарка тщеславия, если так можно выразиться, процветает и в сегменте электромобилей, когда речь заходит о транспортных средствах с рекордными динамическими показателями. Если до сих пор время разгона до 100 км/ч в диапазоне менее 2 секунд предлагала Tesla Model S Plaid, то в этом квартале на конвейер должен встать электрический спорткар Lucid Air Sapphire, который опустит данное значение до 1,89 секунды, хотя при этом будет в два раза дороже своего соперника. По информации Electrek и Reuters, компанию им составит и особая версия электрокара Zeekr 001, получившая индекс FR.

реклама

Источник изображения: Zeekr

Базовая модель выпускается дочерней маркой китайского концерна Geely уже около двух лет, но вскоре она будет дополнена скоростной модификацией Zeekr 001 FR. В продажу новинка поступит до конца года по цене от $138 700 в Китае. Впрочем, в Европе заказы на продукцию Zeekr тоже официально принимаются, не говоря уже о «параллельном импорте» на российском рынке. Пока конкретные характеристики Zeekr 001 FR не разглашаются, но представители компании уже намекнули, что новинка представит угрозу для статуса Tesla Model S Plaid. Не исключено, что китайский спорткар рассчитывает превзойти творение Илона Маска (Elon Musk) если не по времени разгона до 100 км/ч, то хотя бы на гоночной трассе.

#tesla #электромобили #спорткар #zeekr
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Едет и точка: BMW представила бронированный электромобиль i7 представительского класса
Все электромобили на платформе GM Ultium с 2026 года смогут питать домашнюю электросеть
Ford в будущем рассчитывает получать по $5000 выручки с машины за счёт программного обеспечения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
18
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
46
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
14
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
20
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
13
О том как русские генералы на Украине перехитрили американских стратегов
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
06:47
корпорация демократов из сша мелкософт,не Москву же они будут поддерживать
Замглавы МИД Грушко: Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России
Bamboliny
06:46
Не совсем так. Есть интересные экземпляры, например, от Suma Platinum, двухэтажные, представляющие весьма неслабый коллекционный интерес, но найти их за адекватную цену задачка не из легких.
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
glavhyilo
06:38
во как байдуна на деньги поставили.Как в лихих 90-х прям
Bloomberg: Байден запросил 25 миллиардов долларов у Конгресса, часть из которых уйдёт Украине
Показывал 3_14sUn
06:24
Нигерская хунта с Южного централа. И вообще, что эти нигеры себе позволяют?
Нигерская хунта предупредила, что устранит бывшего Президента в случае военного вмешательства
Геннадий Агеенко
06:07
советую не участвовать в марафонах, лучше готовьтесь к дистанции 3-5 км, или бегайте по лесу, но не более 8-10км за раз, главное регулярность и смена интенсивных и восстановительных тренировок на низк...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
ОЛЕГ ПОПОВ
06:06
Да тут дураку было ясно,что хохлы вот вот откинуть копыта
СМИ: провал контрнаступления ВСУ ухудшил отношение Запада к Украине
Олег Власов
05:44
Захотел сбежать и при штабе отсидеться.
В сети активно обсуждается период, когда Rockstar Games может выпустить Grand Theft Auto 6
Эдуард Кузнецов
05:28
Както "странно" совпало с тем, что и винда 11 перестала поддерживать интульпроцы до 8 поколения включительно. В том числе и алишные зиончики. Сидят, видишь ли на старье, а новые "шедевры" процессорост...
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
Алексей Петрович
05:22
через час какой-нибудь другой местный диванный эксперт выложит те же карты с заголовком "топ видеокарт лета", и так по кругу
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
Игорь Гурьянов
04:56
Для обычного пользования диски норм но по общей производительности сильно уступают брендовым типо Samsung/Corsair и т д. Нужно учитывать такие параметры как RND чтение щапись мелкоблочки и сплошная за...
В России дешевеют SSD – несмотря на падение курса рубля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем