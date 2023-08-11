реклама
Ярмарка тщеславия, если так можно выразиться, процветает и в сегменте электромобилей, когда речь заходит о транспортных средствах с рекордными динамическими показателями. Если до сих пор время разгона до 100 км/ч в диапазоне менее 2 секунд предлагала Tesla Model S Plaid, то в этом квартале на конвейер должен встать электрический спорткар Lucid Air Sapphire, который опустит данное значение до 1,89 секунды, хотя при этом будет в два раза дороже своего соперника. По информации Electrek и Reuters, компанию им составит и особая версия электрокара Zeekr 001, получившая индекс FR.
реклама
Базовая модель выпускается дочерней маркой китайского концерна Geely уже около двух лет, но вскоре она будет дополнена скоростной модификацией Zeekr 001 FR. В продажу новинка поступит до конца года по цене от $138 700 в Китае. Впрочем, в Европе заказы на продукцию Zeekr тоже официально принимаются, не говоря уже о «параллельном импорте» на российском рынке. Пока конкретные характеристики Zeekr 001 FR не разглашаются, но представители компании уже намекнули, что новинка представит угрозу для статуса Tesla Model S Plaid. Не исключено, что китайский спорткар рассчитывает превзойти творение Илона Маска (Elon Musk) если не по времени разгона до 100 км/ч, то хотя бы на гоночной трассе.