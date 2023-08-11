И это в коммерческом секторе.

Как поясняет Reuters, финансовый директор коммерческого подразделения Ford Pro Навин Кумар (Navin Kumar) на технологической конференции J.P. Morgan, выводимая после 2026 года на рынок новая платформа для коммерческого транспорта позволит компании в дальнейшем получать до $4000-5000 выручки с каждой машины только за счёт реализации программного обеспечения и страховки.

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Источник изображения: Ford

К 2026 году Ford Pro рассчитывает удвоить долю подключаемых к беспроводной информационной сети транспортных средств в коммерческом секторе до 60%, а доля машин с платными программными подписками утроится до 36%. Второе поколение электрических пикапов F-150 Lightning, которое к тому времени переберётся на новую платформу, позволит увеличить прибыль с данной модели. Является ли первое поколение, унаследовавшее платформу от бензинового предшественника, убыточным, представитель Ford Pro пояснять не стал. В будущем компания продолжит предлагать в коммерческом сегменте ассортимент силовых установок, комбинирующих электродвигатели и ДВС, а также одно из двух в чистом виде.