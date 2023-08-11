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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский бизнес уверен, что запрет на американские инвестиции мало повлияет на местную промышленность
Всё уже и так достаточно плохо.

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Издание South China Morning Post воспользовалось проходящей в Китае отраслевой конференцией, чтобы опросить участников рынка полупроводниковых компонентов по поводу недавно объявленных США ограничений на инвестиции со стороны американских фондов и компаний в три отрасли экономики КНР: производство и разработку чипов, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Большинство опрошенных китайских экспертов сошлись во мнении, что новый шаг США на практике ничего особо не изменит, и в большей степени призван создать видимость борьбы с китайским внешнеполитическим оппонентом.

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Источник изображения: AP

Во-первых, как поясняют китайские специалисты по инвестициям, на американском направлении они по сравнению с 2021 годом уже и так сократились в четыре раза, причём произошло это во многом и во время пандемии. Во-вторых, полупроводниковый сектор китайской экономики во многом поддерживается средствами китайских же инвесторов, даже если речь идёт о государственном финансировании. Приток средств в полупроводниковый сектор промышленности КНР из США начал ослабевать ещё в 2019 году, от текущего уровня он не особо уменьшится в результате вводимых в следующем году санкций. Американские пенсионные фонды, например, свернули свою инвестиционную активность в Китае ещё задолго до издания профильного указа президентом США, поскольку политические риски вынудили их искать возможность инвестировать средства на других рынках. По данным исследования Bain & Co., в 2022 году доля Китая на рынке инвестиций Азиатско-Тихоокеанского региона опустилась до девятилетнего минимума в 31%.

#сша #китай #санкции #инвестиции
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