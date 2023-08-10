И очень этому рад на данном этапе.

На фоне активного обсуждения антикитайских санкций в сфере производства полупроводников интересно было увидеть результаты финансовой деятельности Tokyo Electron во втором квартале — эта японская компания является крупнейшим в Азии поставщиком отдельных видов оборудования для изготовления полупроводниковых компонентов, как поясняет Bloomberg. В минувшем квартале, как отмечается, на китайском направлении Tokyo Electron получила 39% всей выручки.

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Источник изображения: Tokyo Electron

Руководство компании отметило, что китайские клиенты активно приобретают оборудование для производства чипов, которое пока не попадает под экспортные ограничения США или Японии. Объявленные в конце июля властями Страны восходящего солнца санкции на бизнес Tokyo Electron никак не повлияли. Китайские клиенты быстро перестраиваются под новые условия, и в среднесрочной перспективе спрос на оборудование с их стороны падать не будет, как считают представители японской компании.

Хотя совокупная выручка Tokyo Electron во втором квартале упала на 17%, годовой прогноз руководство компании не снижает. Во-первых, выручку поддерживают китайские клиенты, во-вторых, автомобильный и промышленный секторы промышленности должны обеспечить стабильный рост по сравнению с прошлым фискальным годом. Пресловутый бум искусственного интеллекта на выручку этого поставщика литографического оборудования пока никак не влияет. Если это и будет заметно, то не ранее следующего фискального года, который начнётся в апреле.