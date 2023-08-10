В это сложное для американо-китайских отношений время.

Имеющие доступ к подписным материалам издания DigiTimes представители Tom’s Hardware смогли выяснить, что один из тематических материалов этого сайта накануне описал специфику работы совместного исследовательского центра Intel и Lenovo, который первая из компаний не побоялась открыть даже в свете усугубляющихся санкций против Китая и стремления производителей электроники большее количество продукции выпускать за пределами страны.

реклама

Источник изображения: Lenovo

Этот исследовательский центр открыт в Шанхае, и его целью является углубление сотрудничества между Lenovo и Intel в сфере разработки ноутбуков и ПК для глобального рынка. Являясь крупнейшим производителем компьютеров, Lenovo заинтересована в оптимизации своих изделий в сотрудничестве с поставщиками компонентов. В этом отношении её взаимодействие с ними не ограничивается компанией Intel, китайский производитель также сотрудничал с поставщиками памяти типа LPDDR5 для повышения скорости передачи информации. Закономерно, что и в свете предстоящего анонса процессоров Intel поколения Meteor Lake сотрудничество с Lenovo будет направлено на создание ноутбуков, максимально полно реализующих преимущества нового семейства мобильных чипов Intel. Уже начаты работы и над созданием ноутбуков на основе процессоров Lunar Lake, которые выйдут не ранее следующего года.