И это очень далеко от заветных 30%.

Издание South China Morning Post подвело итоги трёхдневной конференции в китайском городе Уси, которая привлекла более 600 китайских компаний, так или иначе связанных с выпуском чипов. По оценкам одного из участников мероприятия, к середине десятилетия объёмы продаж китайского оборудования для выпуска чипов на внутреннем рынке удвоятся по сравнению с 2022 годом до $8,3 млрд.

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Источник изображения: SMIC

При этом, как поясняют другие участники конференции, местная полупроводниковая промышленность сохраняет сильную зависимость от импортного оборудования. Так, в сфере приспособлений для транспортировки кремниевых пластин китайские предприятия на 80% зависят от импортируемых устройств, хотя их китайский поставщик Honghu Semiconductor с 2021 года снабжает своей продукцией TSMC — ведущего мирового производителя чипов. В целом, санкции США и их сателлитов вынудили китайскую промышленность активнее работать в направлении импортозамещения, но доля отечественного оборудования в сфере литографии не достигает и 5%, тогда как власти ставят перед участниками домашнего рынка цель поднять этот уровень до 70%.