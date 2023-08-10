Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В сфере литографии Китай зависит от импортного оборудования более чем на 95%
И это очень далеко от заветных 30%.

реклама

Издание South China Morning Post подвело итоги трёхдневной конференции в китайском городе Уси, которая привлекла более 600 китайских компаний, так или иначе связанных с выпуском чипов. По оценкам одного из участников мероприятия, к середине десятилетия объёмы продаж китайского оборудования для выпуска чипов на внутреннем рынке удвоятся по сравнению с 2022 годом до $8,3 млрд.

реклама

Источник изображения: SMIC

При этом, как поясняют другие участники конференции, местная полупроводниковая промышленность сохраняет сильную зависимость от импортного оборудования. Так, в сфере приспособлений для транспортировки кремниевых пластин китайские предприятия на 80% зависят от импортируемых устройств, хотя их китайский поставщик Honghu Semiconductor с 2021 года снабжает своей продукцией TSMC — ведущего мирового производителя чипов. В целом, санкции США и их сателлитов вынудили китайскую промышленность активнее работать в направлении импортозамещения, но доля отечественного оборудования в сфере литографии не достигает и 5%, тогда как власти ставят перед участниками домашнего рынка цель поднять этот уровень до 70%.

#полупроводники #китай #санкции #китайские производители
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Закон о чипах в США привлёк 460 соискателей, но субсидии всё ещё не распределяются
Джо Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в три сектора китайской экономики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
8
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
62
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
7
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
33
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
9
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Россия и Китай ответили на провокации США совместным военно-морским патрулированием у берегов Аляски
+

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
12:29
4090 нельзя покупать. У них плавится разъем и ломает карту от огромного веса охлаждения. Почитайте их форум, каждый пользователь даунвольтит, кто не делает - у тех начинает вонять горелым в жару.
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Олесь Кука
12:27
Тогда уж на сервер. Терминал это как раз тонкий клиент
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
Саша
12:24
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Shatun29
12:22
Поздно. Эти мысли надо было применять до 24 февраля, а лучше ещё в 2014 году.
Снайпер ВСУ заявил, что возврата к границам 1991г не будет, но армия не против переговоров с Москвой
kitava
12:13
Государственность уже разрушена. Оно не вырулит эти кредиты и потери в ВВП.
Снайпер ВСУ заявил, что возврата к границам 1991г не будет, но армия не против переговоров с Москвой
Dzhereli
12:12
Заморозить только для накачки Украины оружием.
Эксперт: ВСУ смогли отбить лишь 0,2% своих бывших территорий и лучший вариант - это "заморозка"
Алексей Петрович
12:10
нет просто это будет вшито как неотключаемая функция, даже из настроек уберут.
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Павел Стоян
12:06
Это не китайская поделка! :) Сапфир делал такие карты 580 16 гигов. Просто они не имели массового производства поэтому их мало кто встречал. Китайцы просто взяли старые чипы и повторили старый опыт. Н...
В Китае продают Radeon RX 580 с 16 Гб памяти – видеокарта оказалась медленнее GeForce GTX 1060@6 Гб
Сергей Семищенко
12:02
"давая возможность совершать все более дорогие покупки" Естественно. Ведь цены растут. И за привычные товары мы платим всё дороже и дороже. Это ли не истинный рост по логике роспропаганды.
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
Артем Шарков
12:01
Изначально 50% токенов уже у разрабов, также вначале бума было много статей на сайтах как простой майнер получил несколько десятков-сотен монет, я думаю этого практически не было, все первые майнеры б...
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем