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Стартап CoreWeave, специализирующийся на создании аппаратной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта, устами своего технического директора Брайана Вентуро (Brian Venturo) признался, что флагманские ускорители NVIDIA H100 буквально раскуплены в масштабах мирового рынка до конца текущего года, и если клиенты желают получить их, оформляя заказ только сейчас, то придётся ждать поставок до первого или второго квартала следующего года.
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Сама CoreWeave собирается поставлять ускорители H100 новым клиентам только со второго или третьего квартала следующего года. Ещё в первом квартале текущего года, как утверждает Брайан Вентуро, проблем с доступностью любых ускорителей NVIDIA на рынке не было, но в апреле ситуация резко изменилась буквально за одну неделю. Высокий интерес к закупке этих компонентов начали демонстрировать не только провайдеры облачных услуг, но и крупные компании, а также многочисленные стартапы и исследовательские лаборатории.