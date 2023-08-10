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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вся программа выпуска ускорителей NVIDIA H100 на этот год уже раскуплена
Получение новых заказов лучше привязывать к следующем году.

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Стартап CoreWeave, специализирующийся на создании аппаратной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта, устами своего технического директора Брайана Вентуро (Brian Venturo) признался, что флагманские ускорители NVIDIA H100 буквально раскуплены в масштабах мирового рынка до конца текущего года, и если клиенты желают получить их, оформляя заказ только сейчас, то придётся ждать поставок до первого или второго квартала следующего года.

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Источник изображения: NVIDIA

Сама CoreWeave собирается поставлять ускорители H100 новым клиентам только со второго или третьего квартала следующего года. Ещё в первом квартале текущего года, как утверждает Брайан Вентуро, проблем с доступностью любых ускорителей NVIDIA на рынке не было, но в апреле ситуация резко изменилась буквально за одну неделю. Высокий интерес к закупке этих компонентов начали демонстрировать не только провайдеры облачных услуг, но и крупные компании, а также многочисленные стартапы и исследовательские лаборатории.

#nvidia #искусственный интеллект #h100
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