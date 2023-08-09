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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспорт автомобилей из Китая по итогам года может превысить 5 млн штук
И в прошлом году он неплохо вырос благодаря процессам, происходящим на российском рынке.

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По данным представителей китайской отраслевой ассоциации CPCA, на которые ссылается DigiTimes, по итогам текущего года объёмы экспорта легковых автомобилей из КНР могут превысить 5 млн штук впервые за историю существования китайского автопрома. До 2017 года КНР поставляла на экспорт менее 1 млн машин ежегодно, но и в период с 2017 по 2020 годы этот показатель держался возле данной отметки. Лишь в 2021 году на фоне дефицита автомобилей в других странах экспорт китайских машин вырос до 2,19 млн штук. В прошлом году показатель вырос до 3,4 млн машин, во многом благодаря процессу замещения западных марок на китайские на российском рынке.

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Источник изображения: BYD

В первой половине 2023 года китайским производителям удалось поставить на экспорт 2,34 млн автомобилей, что сделало страну крупнейшим экспортёром машин. Как считают представители китайской отрасли, по итогам всего года экспорт автомобилей из страны легко превысит 5 млн штук. Особую ставку на этот раз китайские поставщики делают на европейский рынок, поскольку здесь востребованы гибриды и электромобили, коих в Китае выпускается огромное количество. В первом полугодии крупнейшими импортёрами китайских гибридов и электромобилей стали Великобритания, Таиланд, Франция и Германия.

#аналитика #китай #автомобили #китайские производители
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