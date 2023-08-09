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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix готовится начать массовый выпуск 321-слойной памяти 4D NAND в первой половине 2025 года
И уже демонстрирует опытные образцы.

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В непростое для отрасли по выпуску микросхем памяти время SK hynix сочла нужным заявить о наличии у компании образцов 321-слойной памяти типа 3D NAND, серийный выпуск которой она рассчитывает начать не ранее первой половины 2025 года. Как считается, SK hynix первой в мире подтвердила прогресс в разработке микросхем твердотельной памяти с количеством слоёв более 300 штук.

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Источник изображения: SK hynix

Сейчас компания серийно выпускает память с 238 слоями, но переход к микросхемам с 321-слойной компоновкой сулит увеличение удельной ёмкости на единицу площади кремниевой пластины до 59%. Попутно было объявлено о начале разработки решений с поддержкой PCIe Gen 6 и UFS 5.0, которые позволят раскрыть потенциал производительности накопителей новых поколений.

#твердотельная память #sk hynix #4d nand
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