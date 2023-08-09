Но Европа пока не торопится вкладывать деньги в экономику Тайваня.

Как поясняет South China Morning Post, министр экономики Тайваня Ван Мэй Хуа (Wang Mei-hua) выразила надежду после принятого властями Германии решения выделить субсидии на строительство предприятия TSMC в окрестностях Дрездена, что появление европейского предприятия этого тайваньского производителя позволит укрепить экономические связи между ЕС и Тайванем.

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Источник изображения: AFP

По многим критериям остров продолжает оставаться в изоляции, хотя и является членом ВТО. Власти Тайваня хотели бы видеть прогресс в заключении с Евросоюзом Соглашения о двухсторонних инвестициях, поскольку остров был включён в список кандидатов ещё в 2015 году, но процесс так и не сдвинулся с мёртвой точки. Проект TSMC по строительству предприятия в Германии ещё должны одобрить власти Тайваня, но вряд ли с этим возникнут трудности, поскольку местные чиновники понимают, что в Германии будут выпускаться не самые передовые чипы, и это косвенным образом освободит место на острове под производство более выгодных компонентов, подразумевающих использование передовой литографии. Власти Тайваня в целом считают расширение географии производственной базы TSMC процессом естественным и неизбежным, их больше всего успокаивает тот факт, что передовые предприятия и исследовательские центры компании всё равно останутся на Тайване.