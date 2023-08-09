Якорные инвесторы окажутся стратегическими.

Пока японские источники настойчиво проталкивали в число «якорных инвесторов» Arm в рамках готовящегося IPO компании Apple, Samsung, Intel и NVIDIA, агентство Bloomberg по своим каналам выяснило, что к ним может присоединиться гигант интернет-торговли Amazon. Последний, как известно, использует архитектуру Arm в разрабатываемых для собственной облачной инфраструктуры процессорах семейства Graviton.

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Источник изображения: Bloomberg

В остальном информация Bloomberg не добавляет ничего нового к опубликованной вчера. Как ожидается, выход Arm на американскую фондовую биржу состоится в следующем месяце, в результате первичного размещения SoftBank собирается получить до $10 млрд, и такой итог оценит капитализацию Arm почти в $70 млрд. Для тревожного с точки зрения инвестиционной активности 2023 года такой результат можно будет признать весьма удачным. Из других потенциальных крупных инвесторов Bloomberg пока упоминает только Intel и NVIDIA.