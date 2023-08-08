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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC одобрила инвестиции в строительство совместного предприятия в Германии размере 3,5 млрд евро
Партнёрами станут Bosch, Infineon и NXP.

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Как и планировалось, совет директоров TSMC сегодня одобрил проект строительства совместного предприятия на территории Германии, которое с 2027 года сможет ежемесячно обрабатывать по 40 000 кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Совместное предприятие получило обозначение ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company), в его капитале TSMC сохранит за собой 70%, а ещё по 10% получат Bosch, Infineon и NXP, как уточняет агентство Reuters.

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Источник изображения: Reuters

Сама TSMC готова потратить на строительство этого предприятия 3,5 млрд евро, полная сумма расходов не уточняется, но наверняка в проект вложатся не только партнёры, которые в дальнейшем станут стратегическими клиентами, как в случае с японским предприятием TSMC, так и правительственные структуры, которые предоставят субсидии на реализацию проекта в окрестностях Дрездена. Немецкое предприятие TSMC должно быть запущено в строй в 2027 году, оно будет специализироваться на зрелой литографии, которая востребована местной автомобильной промышленностью.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #германия
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