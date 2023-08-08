Неплохо устроилась — не платит за бракованные экземпляры!

По данным ресурса The Information, компания Apple на правах раннего и самого крупного клиента TSMC, получающего от неё 3-нм чипы, смогла договориться о более выгодных для себя условиях оплаты заказов. Обычно TSMC берёт оплату за кремниевую пластину целиком, включая и неизбежно присутствующие на ней дефектные чипы, которые не могут быть использованы по прямому назначению. Apple удалось изначально договориться о том, что она будет оплачивать TSMC только годные к использованию 3-нм чипы.

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Источник изображения: TSMC

В условиях, когда уровень выхода годных чипов на ранних этапах освоения 3-нм техпроцесса не превышает 70-80%, для Apple такая схема оплаты очень выгодна. Со временем процент брака снизится, и TSMC будет получать больше прибыли с каждой кремниевой пластины, передаваемой Apple. Тем самым, такая схема сотрудничества мотивирует TSMC повышать качество своей продукции. Сложно сказать, кто из прочих клиентов TSMC готов диктовать ей свои условия, но Apple определённо имеет такой вес в решении этих вопросов.