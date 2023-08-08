Уже после того, как получила разрешение на проведение операции на человеке.

Как сообщает Reuters, стартап Neuralink, который создан Илоном Маском (Elon Musk) для разработки мозговых имплантов, недавно смог привлечь $280 млн средств от инвестиционного фонда Founders Fund. В общей сложности, как считается, компания Neuralink привлекла более $640 млн, а в июне её капитализация оценивалась в $5 млрд.

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Источник изображения: Reuters

Преследуемая скандалами по поводу негуманного обращения с подопытными животными, Neuralink к маю этого года смогла добиться от американского ведомства FDA разрешения на проведения экспериментов по вживлению импланта в человеческий мозг, и до конца года обещает найти добровольца для проведения первой операции с участием человека. На квартальной отчётной конференции Tesla Илон Маск заявил, что Neuralink и Tesla могли бы в рамках сотрудничества создавать бионические протезы, управление которыми осуществлялось бы через вживляемые в мозг человека импланты. Как известно, Tesla собирается к 2024 году наладить сборку человекоподобных роботов Optimus на своём предприятии в Техасе, опыт в области робототехники позволил бы ей создавать протезы для людей, лишившихся конечностей. Подопытная обезьяна с вживлённым в черепную коробку имплантом уже демонстрировала способность управлять курсором на дисплее компьютера в простейшей игре без помощи конечностей. Считается, что это первый шаг Neuralink к созданию полноценного интерфейса между человеческим мозгом и компьютером.