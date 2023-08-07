Или не будет, поскольку всё это не точно.

Агентство Reuters со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt сегодня сообщило, что решение о строительстве предприятия TSMC на территории Германии может быть принято уже завтра. По имеющимся данным, власти готовы выделить на субсидирование проекта до 5 млрд евро, чего должно вполне хватить для покрытия половины затрат. Предприятие TSMC должно появиться в окрестностях Дрездена, а европейские компании Bosch, NXP и Infineon выступят в роли партнёров TSMC по реализации проекта.

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Источник изображения: Reuters

Соответственно, и обслуживать новое предприятие будет интересы именно этих компаний, а они не демонстрируют потребности в использовании передовой литографии. В автомобильной промышленности, на нужды которой преимущественно и будет работать предприятие TSMC, сейчас применяются достаточно зрелые техпроцессы типа 28-нм. В свою очередь, это позволит уложиться в ограниченный бюджет при строительстве предприятия и его оснащении технологическим оборудованием. Окончательное решение о выделении субсидий на его строительство примет Еврокомиссия.