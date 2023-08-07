Возможно, тайваньская компания пожалеет, что связалась с американским правительством.

По мнению опрошенных DigiTimes отраслевых источников, способность Intel к 2025 году наладить выпуск чипов для сторонних заказчиков по технологии 18A на территории штата Огайо в какой-то степени представляет угрозу для проекта TSMC по строительству предприятий в штате Аризона. Напомним, что пока из числа претендующих на получение передовых чипов от Intel клиентов раскрыли свои имена оборонные корпорации Boeing и Northrop Grumman, а также шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson.

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Источник изображения: AFP

TSMC, как принято считать, в инициативу со строительством двух предприятий в Аризоне совокупной стоимостью $40 млрд ввязалась под давлением властей США, и теперь в условиях появления сильного конкурента в лице Intel экономическая целесообразность развития американского кластера для TSMC оказывается под вопросом. Первое предприятие по выпуску 4-нм чипов должно было начать работу в следующем году, но проблемы со строительством вынудили TSMC сместить сроки запуска на 2025 год. Второе предприятие TSMC в этом штате начнёт функционировать не ранее 2026 года и предложит клиентам 3-нм чипы, как планируется. Intel к тому времени обещает уйти вперёд, так что интрига вокруг плана США по обеспечению собственного технологического суверенитета в области литографии только накаляется.