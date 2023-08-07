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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские власти распорядились установить зарядные станции для электромобилей через каждые 70 км вдоль шоссе
И поднять мощность зарядных станций минимум до 90 кВт.

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Как поясняет Nikkei Asian Review, сейчас японское правительство рассматривает программу расширения сети зарядных станций для электромобилей, которая позволит не только увеличить их количество к 2030 году, но и поднять минимальную мощность за пределы 90 кВт, что обеспечит сокращение времени зарядки при загородных путешествиях на электромобилях. Зарядные станции такой мощности должны будут располагаться вдоль загородных дорог через каждые 70 км пути.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Более того, на самых нагруженных транспортных направлениях требования к минимальной мощности зарядных станций планируется повысить до 150 кВт. Сейчас, по данным японских чиновников, средняя мощность публичных зарядных станций в Японии не превышает 40 кВт, а среднее время их использования достигает 30 минут. К 2035 году власти страны хотят полностью запретить продажу машин без тяговых моторов в конструкции силовой установки. По сути, на первичный рынок Японии будут допущены только аккумуляторные электромобили и гибриды. К тому времени зарядная инфраструктура должна достичь такого развития, которое позволило бы не чувствовать неудобства в сравнении с эксплуатацией машин, оснащаемых только ДВС.

Правительство собирается субсидировать затраты операторов зарядных станций на модернизацию оборудования по мощности. Будут унифицированы и подходы к тарификации услуг по зарядке электромобилей. Сейчас они в Японии преимущественно привязаны к продолжительности зарядки, у пользователей возникают затруднения с определением полученного заряда. Возможно, 90 кВт в качестве базового минимума выходной мощности для зарядных станций и хватит в условиях Японии, поскольку преодолеваемые на электромобилях расстояния здесь не так велики, а вот Tesla уже устанавливает зарядные станции мощностью 250 кВт, которые позволяют быстрее восполнять запас хода электромобилей.

#электромобили #япония #зарядные станции
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