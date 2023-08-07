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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck всё же получит довольно скромный передний багажник
По меркам класса, разумеется.

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К концу следующего месяца, если всё пойдёт по плану, Tesla приступит к поставкам первых серийных электрических пикапов Cybertruck, а пока с внешностью предсерийных экземпляров можно ознакомиться по обрывочным шпионским фото и видео. Одно из них уже демонстрировало внутренности отсека, скрывающегося под капотом пикапа, но тогда было сложно сделать вывод о наличии в этой части машины места под хранение багажа. Как отмечает Electrek, один из очевидцев процесса сборки предсерийных пикапов Cybertruck на предприятии Tesla в Техасе выложил в TikTok видео, на котором небольшой багажный отсек в передней части машины всё же наблюдается.

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Источник изображения: TikTok, Electrek

Конечно, вместительным его назвать сложно, но для хранения некоторых аксессуаров или небольших предметов багажа он вполне сгодится. Непосредственно Илон Маск (Elon Musk) к достоинствам этого электромобиля предпочитает относить способность размещаться в гаражах длиной не более 6 метров одновременно с наличием в кузове пространства для предметов длиной до 1,8 м. Очевидно, что для реализации такого сочетания пришлось пожертвовать пространством в переднем свесе, которое у электрических пикапов классической «капотной компоновки» позволяет не только перевозить достаточно крупное оборудование, но и питать его электричеством как в движении, так и во время стоянки.

#tesla #электромобиль #tesla cybertruck #электрический пикап
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