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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Трио NVIDIA Titan Xp показало лучший результат 3DMark11 Performance в модельном зачёте
Довольствуясь лишь водоблоками и помощью процессора Intel Xeon W-3175X.

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Энтузиасту LunerK9 из Австралии удалось показать достойный результат в 3DMark11 Performance, используя снятые с производства компоненты NVIDIA и Intel. В первом случае речь шла о трёх видеокартах NVIDIA Titan Xp, оснащённых водоблоками — их частоты были повышены до 1405/11408 МГц до 2065/13000 МГц, причём для охлаждения использовались водоблоки.

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Источник изображения: LunerK9, HWBot

Компанию видеокартам составил центральный процессор Intel Xeon W-3175X, который был установлен в одну из двух совместимых с ним материнских плат — EVGA SR-3 Dark, и тоже охлаждался водоблоком. На частоте 4987 МГц активность сохранили 16 ядер и 32 потока этого процессора. В совокупности, это позволило набрать 51 368 баллов в 3DMark11 Performance, что соответствует первому и единственному результату для связки из трёх видеокарт NVIDIA Titan Xp, а среди трио видеокарт любых моделей этот результат соответствует лишь 13-му месту. С другой стороны, подобного сочетания компонентов в комбинации с водоблоками прочие энтузиасты не демонстрировали, поэтому достижение австралийца достойно внимания.

#nvidia #экстремальный разгон #3dmark11 #titan xp #xeon w-3175x
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