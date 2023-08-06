К неспешному темпу экспансии просто нужно привыкнуть.

Эксперты Morgan Stanley невольно оказались среди тех, кого не огорчило снижение курса акций AMD после публикации квартальной отчётности на этой неделе. Напротив, они призвали инвесторов покупать акции AMD, пока те стали дешевле, поскольку выход на рынок ускорителей вычислений семейства MI300, по мнению аналитиков, рано или поздно будет способствовать укреплению позиций компании на рынке.

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Источник изображения: AMD

Специалисты Morgan Stanley считают, что в успехе MI300 как таковом нет причин сомневаться. Другое дело, что он станет очевидным не так скоро, как рассчитывали некоторые. В следующем году, например, AMD вполне сможет выручить от реализации ускорителей семейства MI300 не менее $2 млрд. Спрос со стороны клиентов, по словам аналитиков, весьма высок, и динамика роста выручки на этом направлении будет зависеть преимущественно от способности AMD и её подрядчиков быстро нарастить объёмы выпуска ускорителей. Это будет не так просто, даже без оглядки на возможный дефицит мощностей по тестированию и упаковке чипов. Дело в том, что производственный цикл MI300 сам по себе занимает не менее 8 месяцев, и быстро реагировать на колебания спроса у AMD просто нет возможности. Поставки ускорителей данного семейства, напомним, начнутся только в конце текущего года.